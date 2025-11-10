Detenida una mujer que circulaba en sentido contrario por la AP-9 tras dar positivo en alcohol en Teo

Una mujer de 58 años fue detenida tras circular en sentido contrario por la autopista AP-9, a la altura del Ayuntamiento de Teo.

La mujer, que fue interceptada en el peaje de Teo, venía de la provincia de Pontevedra, y tras darse la alarma, era finalmente interceptada al filo de las 02.40 horas en dicho punto por la Guardia Civil.

Una vez inmovilizado el vehículo, se le practicó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positvo. Por todo ello, fue detenida por un presunto delito contra la seguridad vial.

Hay que recordar que el pasado día 9, otra mujer resultó herida en la noche del domingo tras una colisión provocada por un coche que circulaba en sentido contrario por la autovía de Costa da Morte, a la altura de A Piolla, en la parroquia de Nantón (Cabana de Bergantiños). Varios particulares contactaron con el 112 Galicia en torno a las 20.15 horas alertando de un coche que circulaba en dirección contraria y que acabó chocando contra otro en el kilómetro 50 da AG-55.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos del parque provincial de Carballo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del GES de Ponteceso y del servicio de mantenimiento de la autovía.