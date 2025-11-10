La Diputación de A Coruña mueve ficha para crear un nuevo modelo de Casas do Maior en Rianxo y Ordes
Estas residencias planean ser hogares más pequeños y humanos, con atención personalizada, convivencia intergeneracional e innovación tecnológica
La Diputación de A Coruña ha contituído la Comisión político-técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM), que se planean construir en los concellos de Rianxo, Ordes y As Pontes.
Este órgano será el responsable de redactar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá impulsar un modelo pionero en Galicia, centrado en la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la innovación tecnológica. Las infrasestructuras están inspiradas en las experiencias de los países nórdicos, que apuesta por residencias de pequeño tamaño y ámbito comarcal, en las que se garantizan planes de atención individualizados y espacios más amables y abiertos a la comunidad.
El Gobierno provincial prevé desarrollar las primeras experiencias de este nuevo modelo en los municipios de As Pontes, Rianxo y Ordes, siendo el centro de As Pontes el proyecto piloto. Estos hogares contarán con habitaciones individuales y dobles, zonas comunes integradas en el entorno y programas de convivencia intergeneracional que implicarán al tejido asociativo, a los centros educativos y a las familias.
Innovación tecnológica y de convivencia
Las instalaciones incorporarán domótica, telemedicina, sistemas inteligentes de climatización e iluminación, sensores de seguridad y tecnologías de rehabilitación física y cognitiva, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de vida de los usuarias como las condiciones del personal profesional.
La Diputación también barajará la presencia de huertas y animales domésticos, así como espacios abiertos para que familiares y amistades puedan compartir tiempo y actividades con las personas residentes, reforzando así el carácter comunitario y afectivo del modelo.
“Queremos crear unha rede provincial de fogares para maiores, centrada na innovación, na atención humana e no acompañamento vital, onde cada persoa se sinta ben coidada e, sobre todo, acompañada”, explicó el presidente del Gobierno coruñés y presidente de la comisión, Valentín González Formoso.
