La Diputación de A Coruña mueve ficha para crear un nuevo modelo de Casas do Maior en Rianxo y Ordes

Estas residencias planean ser hogares más pequeños y humanos, con atención personalizada, convivencia intergeneracional e innovación tecnológica

Valentín González Formoso, en el centro, en la reunión que tuvo lugar hoy para aprobar este nuevo modelo.

Valentín González Formoso, en el centro, en la reunión que tuvo lugar hoy para aprobar este nuevo modelo. / Cedida

Ordes

La Diputación de A Coruña ha contituído la Comisión político-técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM), que se planean construir en los concellos de Rianxo, Ordes y As Pontes.

Este órgano será el responsable de redactar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá impulsar un modelo pionero en Galicia, centrado en la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la innovación tecnológica. Las infrasestructuras están inspiradas en las experiencias de los países nórdicos, que apuesta por residencias de pequeño tamaño y ámbito comarcal, en las que se garantizan planes de atención individualizados y espacios más amables y abiertos a la comunidad.

El Gobierno provincial prevé desarrollar las primeras experiencias de este nuevo modelo en los municipios de As Pontes, Rianxo y Ordes, siendo el centro de As Pontes el proyecto piloto. Estos hogares contarán con habitaciones individuales y dobles, zonas comunes integradas en el entorno y programas de convivencia intergeneracional que implicarán al tejido asociativo, a los centros educativos y a las familias.

Innovación tecnológica y de convivencia

Las instalaciones incorporarán domótica, telemedicina, sistemas inteligentes de climatización e iluminación, sensores de seguridad y tecnologías de rehabilitación física y cognitiva, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de vida de los usuarias como las condiciones del personal profesional.

La Diputación también barajará la presencia de huertas y animales domésticos, así como espacios abiertos para que familiares y amistades puedan compartir tiempo y actividades con las personas residentes, reforzando así el carácter comunitario y afectivo del modelo.

“Queremos crear unha rede provincial de fogares para maiores, centrada na innovación, na atención humana e no acompañamento vital, onde cada persoa se sinta ben coidada e, sobre todo, acompañada”, explicó el presidente del Gobierno coruñés y presidente de la comisión, Valentín González Formoso.

