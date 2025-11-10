A Estrada entrega sus premios San Martiño a Varela Cives, Cupeiro y la radio local

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, preside la entrega de la edición número treinta y cinco de los premios San Martiño de Normalización Lingüística. Serán reconocidos 'O Recuncho da Língua' (Radio Estrada), el músico Abraham Cupeiro y Ramón Varela Cives, en un acto que llegará este martes a las 20.30 horas hasta el Teatro Principal de la capital estradense.

Los Premios San Martiño de Normalización Lingüística reconocen el trabajo de personas y entidades comprometidas con la normalización del gallego, y en la anterior edición recayeron en el Grupo Valenciaga, el narrador Celso Sanmartín y la asociación Cantigas e Frores.