A Estrada entrega sus premios San Martiño a Varela Cives, Cupeiro y la radio local

El acto se celebra este martes en el Teatro Principal a las 20.30 horas

En la anterior edición reconocieron al Grupo Valenciaga, Celso Sanmartín y Cantigas e Frores

El multinstrumentista Abraham Cupeiro, uno de los premiados, con un instrumento de viento

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, preside la entrega de la edición número treinta y cinco de los premios San Martiño de Normalización Lingüística. Serán reconocidos 'O Recuncho da Língua' (Radio Estrada), el músico Abraham Cupeiro y Ramón Varela Cives, en un acto que llegará este martes a las 20.30 horas hasta el Teatro Principal de la capital estradense.

Los Premios San Martiño de Normalización Lingüística reconocen el trabajo de personas y entidades comprometidas con la normalización del gallego, y en la anterior edición recayeron en el Grupo Valenciaga, el narrador Celso Sanmartín y la asociación Cantigas e Frores.

