A Estrada entrega sus premios San Martiño a Varela Cives, Cupeiro y la radio local
El acto se celebra este martes en el Teatro Principal a las 20.30 horas
En la anterior edición reconocieron al Grupo Valenciaga, Celso Sanmartín y Cantigas e Frores
A Estrada
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, preside la entrega de la edición número treinta y cinco de los premios San Martiño de Normalización Lingüística. Serán reconocidos 'O Recuncho da Língua' (Radio Estrada), el músico Abraham Cupeiro y Ramón Varela Cives, en un acto que llegará este martes a las 20.30 horas hasta el Teatro Principal de la capital estradense.
Los Premios San Martiño de Normalización Lingüística reconocen el trabajo de personas y entidades comprometidas con la normalización del gallego, y en la anterior edición recayeron en el Grupo Valenciaga, el narrador Celso Sanmartín y la asociación Cantigas e Frores.
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago