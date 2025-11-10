TRÁFICO
Una herida en un choque provocado por un coche que circulaba en sentido contrario en Cabana
Sucedió el domingo por la noche en la autovía de Costa da Morte
Una mujer resultó herida en la noche del domingo tras una colisión provocada por un coche que circulaba en sentido contrario por la autovía de Costa da Morte, a la altura de A Piolla, en la parroquia de Nantón (Cabana de Bergantiños).
Varios particulares contactaron con el 112 Galicia en torno a las 20.15 horas alertando de un coche que circulaba en dirección contraria y que acabó chocando contra otro en el kilómetro 50 da AG-55.
Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos del parque provincial de Carballo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del GES de Ponteceso y del servicio de mantenimiento de la autovía.
Cuando llegaron al punto, los bomberos comprobaron que una de las personas era incapaz de salir, por lo que la retiraron por otra de las puertas del vehículo.
