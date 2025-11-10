El concurso de fotografía Enfoca Ames ya tiene ganadores

El concurso de fotografía Enfoca Ames, organizado por la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y el Ayuntamiento en su quinta edición ya tiene premiados. El primer galardón por categorías fue, en la sección artística, para David Hernando Castro, con la instantánea 'Tambre Mágico'; en la de paisajes recayó en Nerea Gui Barbazán Suárez, con la foto 'Solpor de Outono'; mientras que en categoría patrimonio venció Vanessa Lamas Gesto, con la obra 'Reflexos de cores outonais e néboas do río muíño de Tapia'.

Sin salir del mismo orden de categorías, en artísticas quedó segundo Alejandro Germán Jofre Sánchez, con la fotografía 'Ponte'; y el tercer premio fue para Amparo Portabales Dobaño con la obra 'Espello'. En la categoría paisaje, logró la plata Amparo Portabales Dobaño, con la obra 'Néboa na Mahía'; mientras que el tercer premio fue para Francisco Javier Díaz Gilmartin, con la instantánea 'Aguas Fugaces'. Por último, la segunda posición en patrimonio fue para Alejandro Germán Jofre Sánchez, con la fotografía 'Ponte'; y la tercera para Amparo Portabales Dobaño con la obra 'A Peregrina no Espello'.

Reunión de los miembros del jurado del certamen Enfoca Ames / Concello

En esta edición se presentaron un total de 51 fotografías, se incrementó el importe de los premios y se repartirán 1.125 euros para gastar en los comercios asociados a XEA. Los galardones serán entregados el domingo, 16 de noviembre, a las 12.00 horas, en Trasmonte, durante el transcurso de la Feria Tanto Monte, Monte Tanto. Se entregarán nueve cheques (uno por cada premiado de las tres categorías, el primero de 200 euros, el segundo de 100 y el tercero de 75 euros).

Además, las personas agraciadas recibirán un galardón creado en especial por una empresa amesana.