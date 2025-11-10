A Estrada frena el retroceso demográfico y se mantiene por encima de los 20.000 habitantes

Los datos del padrón municipal de A Estrada a 31 de octubre de 2025 revelan que hay 20.273 empadronados en el Concello. Esta cifra fue compartida por el edil de Reto Demográfico, Manuel Margariños, que puntualizó que será el INE, después de pedir a la Administración Local los datos a finales de año, el órgano que establezca los resultados oficales. No obstante, se mostró optimista ya que "a cifra devolve ao municipio ás cotas de poboación do ano 2021, consolidando a tendencia á estabilidade demográfica despois de anos de retroceso".

La información expuesta por el concelleiro sitúa a la capital del municipio, San Piaio da Estrada, como la parroquia más habitada, con 9.893 vecinos. De ellos, 8.674 serían residentes en el casco urbano, seguida en términos cuantitativos por Figueiroa de Arriba, con 1.062. A continuación estarían Figueroa de Abaixo (91), Vilar (63) y O Pedregal (30).

Fuera ya del área urbana y su periferia, Guimarei se perfila como la parroquia con más vecinos (392), seguida por Berres (387), Callobre (383) y Santeles (360). Otras, como Arnois, Codeseda u Ouzande, se mantienen estables por encima de los 300 habitantes.

Dispersión demográfica

Magariños señaló que la dispersión demográfica es una de las principales características del territorio, con un centenar de lugares con menos de diez vecinos. “Pequeñas aldeas” —dijo en referencia a estas últimas— “que mantienen la esencia de nuestra identidad y, al mismo tiempo, obligan a planificar con sensibilidad los servicios y las infraestructuras”.

"En el fondo, cada parroquia cuenta una historia distinta: unas crecen, otras resisten, todas forman parte de lo que somos", reflexionó el edil, antes de subrayar que el rural estradense "es hoy un espacio de vida, de producción y de creación".