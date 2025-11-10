Propietarios del Polígono de Carballo reiteran la "urgencia" de la circunvalación

La Comunidad de Propietarios del Polígono de Carballo ha solicitado una reunión con la nueva directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras (AXI), María Deza Martínez, con el objetivo de abordar el estado actual de la circunvalación y abrir un canal de comunicación directo y permanente con la agencia.

Aseguran que el cambio en la dirección de la AXI "ofrece una buena oportunidad para reactivar el diálogo institucional y trasladar a la nueva responsable la urgencia de esta infraestructura, llamada a conectar directamente el polígono con las carreteras de Ordes (AC-413) y Santiago (DP-1914)".

Esta vía, añaden, "es una actuación estratégica para la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de las empresas asentadas en el área empresarial de Bértoa, al canalizar el tráfico pesado hacia el sur de la provincia evitando el paso por el núcleo urbano de Carballo".

El proyecto superó en abril la fase de evaluación ambiental y recibió en julio la aprobación provisional del trazado. La Comunidad de Propietarios considera que es el momento de acelerar los plazos de tramitación y avanzar hacia la licitación de las obras, teniendo en cuenta que las previsiones sobre la ampliación del polígono están muy avanzadas —con un calendario que sitúa la finalización de las obras en 2028— y que, una vez concluida dicha ampliación, está previsto el asentamiento de nuevas empresas, "lo que incrementará de forma significativa los flujos de entrada y salida del parque empresarial y agravará el actual problema de tráfico si no se dispone de una conexión directa con las carreteras de Ordes y Santiago".

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) también respaldó esta demanda, incluyendo la circunvalación de Carballo en su Informe de necesidades en materia de infraestructuras como una de las actuaciones prioritarias para la vertebración interna de Galicia.

Desde la Comunidad de Propietarios manifiestan "la voluntad de colaborar con la nueva dirección de la AXI y con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, contribuyendo a hacer realidad una infraestructura imprescindible para el desarrollo económico y territorial de Carballo y de la Costa da Morte".