Recuperan una vivienda okupada en Fisterra

Tres patrullas de la Guardia Civil y una de la Policía Local de Fisterra procedieron esta mañana a la recuperación, por orden judicial, de una vivienda en la que residían okupas desde hace algo más de un año.

Fue un operativo sin incidentes, que comenzó a las 10.00 horas, y cuando llegaron a la casa los agentes ya no había nadie en su interior, según confirmó la Policía Local. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Alcalde Fernández, de la capital municipal, y estaba ya vacía.

La vivienda había sido ocupada hace algo más de un año, y durante este tiempo, residieron en ella "tres o catro persoas" y, según informó la Policía Local, "en ningún momento causaron problemas, nin tivemos que intervir".

Por ello, la acción de este mañana se limitó a dar cumplimiento a una orden de lanzamiento del Juzgado de Corcubión. Una empresa especializada se encargó del cambio de cerraduras para asegurarse de que no vuelva a ser okupada.