Apuntalan el papel de Mulleres de Seu por su firme respaldo a un rural en femenino

La directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, visitó este lunes la sede de Clun en Ames para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Asociación Mulleres de Seu, una iniciativa impulsada por la cooperativa con el objetivo de promover el empoderamiento femenino en el rural gallego y visibilizar el papel de las mujeres en el sector agroganadero. Allí, y acompañada por la presidenta de la entidad, Carmen Rodríguez, y por Jessica Rey, directora de marketing y comunicación de Clun, aseguró que «precisamos visibilizar as mulleres que traballan no medio rural para, ademais, convertelas en panca para todas as que poidan apostar por vivir nel».

En la visita, Quintiana recorrió las instalaciones de la cooperativa, incluida la fábrica de lácteos de Feiraco, y le explicaron el funcionamiento y el impacto de las acciones que se llevan a cabo desde la asociación. Mulleres de Seu trabaja desde hace años en la dignificación del papel de las mujeres en el rural, promoviendo el liderazgo, el emprendimiento y la igualdad de oportunidades. En este sentido, Quintiana destacó lo mucho conseguido por esta entidad para que las mujeres ocuparan también los órganos de decisión, añadiendo que todo eso llevó a que Cooperativas Lácteas Unidas fuera reconocida, en el año 2019, con la Medalla Emilia Pardo Bazán de la Xunta.

Por su parte, la presidenta de Mulleres de Seu destacó que «traballamos para fomentar o desenvolvemento persoal e profesional do rural a través dun plan de formación continua, de reunións nas que poñemos en común as nosas experiencias e expectativas, así como outras iniciativas que contribúen á dinamización social e económica do territorio».