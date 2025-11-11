Apuntalan el papel de Mulleres de Seu por su firme respaldo a un rural en femenino
Promueven el empoderamiento de la mujer y visibilizan su papel en el sector agroganadero
Impulsan un plan de formación continua, con reuniones para poner en común experiencias y expectativas
La directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, visitó este lunes la sede de Clun en Ames para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Asociación Mulleres de Seu, una iniciativa impulsada por la cooperativa con el objetivo de promover el empoderamiento femenino en el rural gallego y visibilizar el papel de las mujeres en el sector agroganadero. Allí, y acompañada por la presidenta de la entidad, Carmen Rodríguez, y por Jessica Rey, directora de marketing y comunicación de Clun, aseguró que «precisamos visibilizar as mulleres que traballan no medio rural para, ademais, convertelas en panca para todas as que poidan apostar por vivir nel».
En la visita, Quintiana recorrió las instalaciones de la cooperativa, incluida la fábrica de lácteos de Feiraco, y le explicaron el funcionamiento y el impacto de las acciones que se llevan a cabo desde la asociación. Mulleres de Seu trabaja desde hace años en la dignificación del papel de las mujeres en el rural, promoviendo el liderazgo, el emprendimiento y la igualdad de oportunidades. En este sentido, Quintiana destacó lo mucho conseguido por esta entidad para que las mujeres ocuparan también los órganos de decisión, añadiendo que todo eso llevó a que Cooperativas Lácteas Unidas fuera reconocida, en el año 2019, con la Medalla Emilia Pardo Bazán de la Xunta.
Por su parte, la presidenta de Mulleres de Seu destacó que «traballamos para fomentar o desenvolvemento persoal e profesional do rural a través dun plan de formación continua, de reunións nas que poñemos en común as nosas experiencias e expectativas, así como outras iniciativas que contribúen á dinamización social e económica do territorio».
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago