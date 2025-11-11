CLAUSURA
Cincuenta e tres persoas atopan un emprego co programa integrado da Laracha
Do Campo anunciou que o Concello volverá a contar cun curso desta modalidade no 2026
A delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto co alcalde da Laracha, José Manuel López, e o director territorial da Consellería de Emprego, José Couce, clausurou o Programa Integrado de Emprego (PIE) que contou cunha achega autonómica de 220.000 euros. Alí puxo de relevo o papel clave destas ferramentas, que a Xunta impulsa en colaboración cos concellos e entidades sen ánimo de lucro, na integración sociolaboral dos colectivos con máis dificultades de acceso ao mercado de traballo.
Do Campo destacou que 53 das 100 persoas participantes conseguiron incorporarse ao mercado laboral, superando amplamente o obxectivo establecido no 40 %. Ademais, 73 tiveron experiencias laborais durante o desenvolvemento da iniciativa. Anunciou tamén que Laracha volverá a contar cun curso de formación desta modalidade.