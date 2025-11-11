Exhuman en Teo las fosas de cuatro miembros de la V Agrupación do Foucellas

Tras finalizar su labor en Rianxo, el Grupo Histagra de la Universidade de Santiago y del Cispac acaba de trasladarse a Teo para estudiar y exhumar una fosa de la resistencia armada antifranquista emplazada en el cementerio de la iglesia de Santa María de Luou. Allí reposan los restos de cuatro miembros de la V Agrupación comandada por Benigno Andrade, O Foucellas. En concreto, en esta fosa fueron inhumados Ricardo Fernández Carlés, natural de Pontecesures; Florentino Menéndez Palacios, de Peñarrubia (Sama de Langreo); Manuel Agrasar Cajaraville, 'O Barbarroxa', de A Matanza (Iria Flavia, Padrón); y Vicente López Novo, con el apodo de 'el hijo de A Nova', natural de Santa Uxía de Ribeira.

En el informe histórico preliminar se están analizando las diferentes fuentes y relatos que conducen la diversas hipótesis sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de mayo de 1948 en el lugar de Loureiro, parroquia de Luou. Esa confrontación armada acabó con la muerte de ellos cuatro más la de un guardiacivil. Lograron escapar, por parte de la resistencia, Foucellas (Benigno Andrade) y Xosé Ramuñán Barreiro.

Labores de exhumación de la fosa documentada en Luou / Lentes Diverxentes

El convenio de colaboración para poner en marcha la anualidad 2025 del Plan Cuatrienial de Memoria Democrática, siguiendo el impulso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, lo firmaron el pasado agosto a Universidad de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia a través de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Cuando terminen los trabajos en Teo, la campaña de este año continuará con la investigación histórica de la fosa de Riberias de Sor (Mañón). Asimismo, se acometerán las labores de reconocimiento en los espacios de defunción de las campañas pasadas.

Por parte de la USC, a través del Grupo Histagra, el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto y el doctor en Historia y profesor Antonio Míguez Macho coordinan un equipo de investigación formado por arqueólogos dirigidos por el profesor de la USC Jose Carlos Sánchez Pardo, el antropólogo forense del Imelga Fernando Serrulla Rech y el equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses Luis Concheiro dirigido por María Victoria Lareu. El grupo tiene ya actualizado el mapa de fosas de Galicia para realizar en los próximos años la mayor cantidad de exhumaciones de los enterramientos de personas asesinadas por la violencia franquista.