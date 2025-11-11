La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Santiago de Compostela en colaboración con la Guardia Civil del Puesto de Sigüeiro, desmantela una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y detiene a sus 6 presuntos integrantes en la fase de explotación de la operación “Smell”.

La mencionada operación, enmarcada en la constante labor de la Guardia Civil para la prevención y persecución de las actividades vinculadas al cultivo y distribución ilícita de sustancias estupefacientes y tutelada por el Juzgado de Instrucción de Arzúa, se inició tras la detección consumos eléctricos irregulares en los municipios de Oroso y O Pino.

Como fruto del trabajo de campo realizado, los guardias civiles actuantes, localizaron dos naves industriales en las mencionadas localidades susceptibles de albergar plantaciones indoor.

La fase de explotación de la operación se realizó al detectar la presencia de 3 de los detenidos, 2 vecinos de Negreira y otro de Cambados, en las instalaciones de la nave industrial de Oroso, sorprendiendo a uno de ellos portando 2 semilleros con 132 plantas de cannabis sativa.

La Guardia Civil procedió a realizar la inspección de la mencionada edificación, localizando en su interior plantación indoor con 800 plantas de cannabis sativa, dotada de sistemas de iluminación, ventilación y control térmico y 430 gramos de marihuana seca y preparada para su manipulación, procediendo a la incautación de los efectos encontrados.

Posteriormente, los efectivos actuantes se trasladaron a la localidad de O Pino para realizar el registro de la segunda nave, hallando durante el mismo una plantación indoor con 573 plantas de cannabis sativa y características similares a la anterior y 96 gramos de marihuana seca lista para su manipulación, interviniendo los mismos.

Tras estos hallazgos, la Guardia Civil realizó el registro de los domicilios de los detenidos en las localidades de Negreira y Cambados, incautando en ambos inmuebles un total de 13 kilos de marihuana envasada al vacío y lista para su distribución, básculas de precisión, material de pesaje y embalaje, 29.000 euros en efectivo y 4 vehículos supuestamente empleados para el transporte y la distribución de las sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil mantuvo la operación abierta al objeto de la localización de otros 3 supuestos integrantes de la organización, vecinos de Ames, Cambados y Vilagarcía de Arousa, una vez localizados se procedió a su detención.

El balance total de la operación es: • Detención de 6 personas como presuntas autoras de 1 delito contra la salud pública, 1 delito de pertenencia a grupo criminal, 1 delito de blanqueo de capitales, 1 delito de falsificación de placas de matrícula y 1 delito de defraudación de fluido eléctrico. Incautación de: • 1.505 planta de cannabis sativa. • 13,56 kilogramos de marihuana seca. • 29.000 euros en efectivo. • 4 Vehículos

Los detenidos, junto con los efectos incautados y las actuaciones realizadas, fueron puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Arzúa, decretando la Autoridad Judicial el ingreso de 3 de los detenidos en Centro Penitenciario.