MASCOTAS
Kira ya está en casa con su familia en Corcubión: "Estamos sen palabras"
La perra había desaparecido el pasado 29 de octubre
"Kira apareceu! Estamos sen palabras!!!" Así anunciaba, a través de las redes sociales, la familia de Corcubión la aparición de su perra husky, que había desaparecido el pasado 29 de octubre.
"Está ben, ten as patiñas feridas e espéralle unha semana de chequeos veterinarios, pero o caso é que xa está de volta con nós", afirman al tiempo que dan "mil gracias´" a todos por el apoyo y los mensajes de cariño recibidos en estos días de angustia.
Cabe recordar que la familia de Corcubión llegó a ofrecer una recompensa de 1.000 euros a quien encontrase a Kira.
Al parecer fue localizada en una finca próxima a su casa, pero todavía está por esclarecer donde ha estado durante todos estos días y cómo llegó al lugar donde fue hallada en la noche del lunes por un vecino. No obstante, para la familia de Kira lo más importante es que volvió a casa.
