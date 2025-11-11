Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kira ya está en casa con su familia en Corcubión: "Estamos sen palabras"

La perra había desaparecido el pasado 29 de octubre

Kira ya se encuentra en casa con su familia en Corcubión.

Kira ya se encuentra en casa con su familia en Corcubión. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

"Kira apareceu! Estamos sen palabras!!!" Así anunciaba, a través de las redes sociales, la familia de Corcubión la aparición de su perra husky, que había desaparecido el pasado 29 de octubre.

"Está ben, ten as patiñas feridas e espéralle unha semana de chequeos veterinarios, pero o caso é que xa está de volta con nós", afirman al tiempo que dan "mil gracias´" a todos por el apoyo y los mensajes de cariño recibidos en estos días de angustia.

Cabe recordar que la familia de Corcubión llegó a ofrecer una recompensa de 1.000 euros a quien encontrase a Kira.

Al parecer fue localizada en una finca próxima a su casa, pero todavía está por esclarecer donde ha estado durante todos estos días y cómo llegó al lugar donde fue hallada en la noche del lunes por un vecino. No obstante, para la familia de Kira lo más importante es que volvió a casa.

