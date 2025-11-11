El mal tiempo reduce las capturas de centolla en el inicio de la temporada

Las primeras centollas de la temporada llegaron ayer a las lonjas de Galicia. En Barbanza y Costa da Morte, la sensación general es que las capturas se quedaron por debajo de las expectativas y de las registradas en el arranque de la campaña del pasado año, aunque en ello tuvo mucho que ver el mal estado del mar, según los profesionales.

La lonja de Ribeira, principal centro de venta, subastó algo más de 3.500 kilos, una cifra ligeramente inferior a la del pasado año, algo que Fernando Carreira, gerente de la rula, atribuye "ao mal tempo". No obstante, añadió, "a calidade é boa".

En Rianxo, se comercializaron unos 250 kilos, una cifra inferior a la de años anteriores, en los que las capturas se situaron entre 300 y 400 kilos, según informaron desde la cofradía. Los mejores ejemplares se cotizaron a 25 € /kg.

Por su parte, en Muros, la sensación general fue de «poucas capturas», aunque de calidad óptima, según indicó Primitivo Pedrosa, marinero y presidente del coletivo de artes menores. Señaló, no obstante, que «hai unha porcentaxe importante de centola ovada, algo que non é habitual nestas datas, o que reflexa que o cambio climático e o aumento das temperaturas estanse a notar».

En Costa da Morte, la lonja de Laxe subastó 248,5 kilos, alcanzando un precio máximo de 16 €/kg. El patrón mayor, Luis Suena, señaló que «tiña que haber máis cantidade, e a que hai é moi pequena». Indicó asimismo, que parte de la flota laxense «marchou pescar á zona do Grove».

En Fisterra se vendieron 190 kilos de centolla, oscilando los precios entre los 15 €/kg de las de mayor tamaño y los 7 €/kg de las más pequeñas. Las medianas se cotizaron a 10 €/kg. En Corcubión y Malpica no se subastaron centollas, y las expectativas para esta semana no son favorables debido a la llegada de fuertes temporales.

Apertura prematura

Un año más, quedan patentes también las discrepancias con las fechas elegidas para el levantamiento de la veda. Así, tanto el patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, como el muradano Primitivo Pedrosa defienden que debería retrasarse para obtener un mayor rendimiento «dun produto limitado».

Abrir la campaña «a un mes vista do tempo no que a centola acada a mellor cotización non parece moi acertado, pois en decembro o seu prezo multiplícase por dous», afirma Pedrosa.