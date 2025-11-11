El Parador que nació del 'Prestige' refuerza su papel como motor de la Costa da Morte

El Parador de Turismo de Muxía permanecerá abierto durante diez meses al año, uno más que ahora, lo que reforzará su papel como motor económico y social de la Costa da Morte. "El Parador se ha consolidado como un motor de desarrollo y un revulsivo para la comarca. Somos plenamente conscientes de su impacto positivo en la zona y, por ello, queremos seguir apostando por él”, anunció la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez. "Hemos decidido que el Parador solo cerrará dos meses por temporada, en lugar de tres”. Esto supone “una muestra clara de nuestra confianza en este proyecto, en Muxía y en todo lo que representa”, manifestó en una visita al establecimiento.

El Parador de Muxía "es uno de los que tienen mejor ocupación y valoración de toda la Red", detallan desde el Gobierno, donde seguirán apostando por este negocio con una inversión superior al medio millón de euros, que se destinarán a la renovación de los interiores y las zonas comunes y la instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y agua caliente sanitaria. De este modo, afianzará también su papel como referente del turismo sostenible.

Colocación de la primera piedra del Parador en 2011. / Cabalar

Herencia del Prestige

Enclavado sobre la playa de Lourido, con unas espectaculares vistas al mar e integrado en el paisaje dentro de una parcela de 128.000 metros cuadrados. Así es el espectacular Parador de Muxía, que abrió sus puertas en 2020 como símbolo del renacimiento de la Costa da Morte tras el desastre del Prestige.

El naufragio del petrolero, del que mañana jueves se cumplen 23 años, alumbró el denominado Plan Galicia, un paquete inversor para compensar a la comunidad gallega por la marea negra. Dentro de las actuaciones multimillonarias previstas se contempló este Parador en Muxía, localidad que había sido la zona cero del Prestige.

Las obras se alargaron en el tiempo, pero el Parador vio finalmente la luz hace un lustro y, desde su apertura, se ha convertido en una de las joyas de la corona de la Red de Paradores, tanto por datos de ocupación como por valoración.

Raquel Sánchez situó ayer el Parador de Costa da Morte como un referente en la manera de entender el turismo desde el respeto y la sostenibilidad. “Concebido desde su apertura como un símbolo de resiliencia y esperanza tras la catástrofe ambiental del Prestige, representa hoy el renacer de una región profundamente unida a su entorno natural”, dijo.