Rescatadas dos personas tras caer un árbol sobre su coche en A Baña

Dos personas tuvieron que ser rescatadas por los bomberos después de la caída de un árbol sobre el vehículo en el que viajaban en la bajada de la rotonda de Ceilán, A Baña, hacia la variante. El equipo de rescate tuvo que cortar varias partes del coche para sacar a los dos ocupantes, uno de ellos con posible fractura en la zona de la cadera y otro con movilidad reducida.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las once de esta mañana en la AC-544, al paso por el municipio de A Baña, a causa de la caída de un árbol. La llamada de un alertador al 112 sirvió para la puesta en marcha de un operativo que contó con los Bombeiros de Xallas, así como con los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Para poder facilitar el acceso de los sanitarios a los heridos, los bomberos debieron cortar varias partes del coche, porque los dos ocupantes tenían serias dificultades para salir, uno por lesiones y otro por sus condiciones físicas. De este modo, el equipo de rescate resolvió hacer frente a la situación mediante la utilización del material de excarcelación. De esta manera, los dos ocupantes pudieron abandonar el vehículo siniestrado y ponerse en manos de los profesionales médicos para su traslado al centro hospitalario de referencia.