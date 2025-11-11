Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia

El Teatro Salesianos de Vigo acogió la gala Miss Grand Galicia, uno de los certámenes de belleza más relevantes de la comunidad y en el que se promueven valores como la paz y la solidaridad bajo el lema 'Stop the war and violence'. En esta edición, ganaron Carla Castrelo (A Coruña) y Laura Varela (O Carballiño), pero dos jóvenes del Ayuntamiento de Ames, Blanca Penabad y Diana López, brillaron sobre el escenario al clasificarse entre el Top 5 de las mejores candidatas gallegas.

Blanca Penabad, quien participó con la banda de Miss Grand Ames, y Diana López, representante de Miss Grand Milladoiro, se prepararon durante cuatro intensos meses para la gala, demostrando esfuerzo, elegancia y dedicación. Su compromiso dio sus frutos, logrando un excelente resultado. En especial, Diana López alcanzó el título de primera finalista, quedándose a un paso de obtener la corona de Miss Grand Galicia 2025.

Durante el proceso de preparación, «ambas candidatas forjaron una bonita amistad, destacando el espíritu de compañerismo y apoyo mutuo que caracterizó su participación en el certamen», destacan sus allegados. El concurso Miss Grand Galicia forma parte del circuito oficial de Miss Grand España, en el que se escogen a las representantes gallegas que competirán a nivel nacional. De este certamen saldrá la candidata que representará a España en Miss Grand International, un evento reconocido mundialmente que promueve un mensaje de paz.