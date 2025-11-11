Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
Llegará los días 15 y 16 de noviembre al campo de la fiesta de la parroquia de Trasmonte
No faltarán las degustaciones, castañas asadas, pulpería y la música tradicional
El Concello de Ames va a celebrar la quinta edición de su Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto. Llegará los días 15 y 16 de noviembre, al campo de la fiesta de la parroquia de Trasmonte, con 22 expositores de toda Galicia, exhibiciones, talleres y degustaciones.
El objetivo de este foro es poner en valor el monte gallego y recuperar los oficios ligados al medio forestal a través de un escaparate excepcional de las profesiones y los productos vinculados a ese marco. En esta edición contarán, además, con una carpa para estar a cubierto y poder participar en las actividades programadas. Durante las dos jornadas no faltarán las tradicionales castañas asadas y la música tradicional. Contarán, además, con servicio de pulpería para comer allí mismo.
También habrá 4 exposiciones permanentes (hilado de la oveja galega; de la Asociación Cabanas Rural; del tornero José Manuel Prado; fabricación de instrumentos musicales con Xosé Tuñas Percusión; y de cestos con Lourdes Suárez, así como talleres de cestería, gaitas con hierbas y estampado.
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago