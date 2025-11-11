Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería

El Concello de Ames va a celebrar la quinta edición de su Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto. Llegará los días 15 y 16 de noviembre, al campo de la fiesta de la parroquia de Trasmonte, con 22 expositores de toda Galicia, exhibiciones, talleres y degustaciones.

El objetivo de este foro es poner en valor el monte gallego y recuperar los oficios ligados al medio forestal a través de un escaparate excepcional de las profesiones y los productos vinculados a ese marco. En esta edición contarán, además, con una carpa para estar a cubierto y poder participar en las actividades programadas. Durante las dos jornadas no faltarán las tradicionales castañas asadas y la música tradicional. Contarán, además, con servicio de pulpería para comer allí mismo.

También habrá 4 exposiciones permanentes (hilado de la oveja galega; de la Asociación Cabanas Rural; del tornero José Manuel Prado; fabricación de instrumentos musicales con Xosé Tuñas Percusión; y de cestos con Lourdes Suárez, así como talleres de cestería, gaitas con hierbas y estampado.