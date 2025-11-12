MÚSICA
Alana viaxa a Xenebra para amenizar a festa dos emigrantes
Comparten cartel con outras formacións galegas no Terrafest
O sábado, 15 de novembro, Antía, Pablo e Eloy, músicos de Alana, subirán ao escenario da Salle Communale d’Onex, en Xenebra, para participar no Terrafest 2025,organizada pola Irmandade Galega na Suíza, co patrocinio da Secretaría Xeral da Emigración, Abanca e Estrella Galicia. Comparten cartel con De Ninghures, Igns Trad, ACG A Roda, Galicia Celta Delémont, Loita Amada e Kike Varela.
«Temos moita ilusión de tocar en Suíza; será a nosa estrea nunha terra que historicamente tivo moito vencello con Galicia. Para nós é histórico o feito de participar e tamén facelo con compañeiras e compañeiros de auténticos grupazos do panorama musical galego», afirman.
Alana é un proxecto que mestura a música tradicional con ritmos de base electrónica e pop. A súa proposta parte das recollidas, un traballo feito coa colaboración de moitas mulleres que desinteresadamente contribúen a preservar a riqueza da música e da tradición.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos
- Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la 'segunda revolución cuántica
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre