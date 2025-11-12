Alana viaxa a Xenebra para amenizar a festa dos emigrantes

O sábado, 15 de novembro, Antía, Pablo e Eloy, músicos de Alana, subirán ao escenario da Salle Communale d’Onex, en Xenebra, para participar no Terrafest 2025,organizada pola Irmandade Galega na Suíza, co patrocinio da Secretaría Xeral da Emigración, Abanca e Estrella Galicia. Comparten cartel con De Ninghures, Igns Trad, ACG A Roda, Galicia Celta Delémont, Loita Amada e Kike Varela.

«Temos moita ilusión de tocar en Suíza; será a nosa estrea nunha terra que historicamente tivo moito vencello con Galicia. Para nós é histórico o feito de participar e tamén facelo con compañeiras e compañeiros de auténticos grupazos do panorama musical galego», afirman.

Alana é un proxecto que mestura a música tradicional con ritmos de base electrónica e pop. A súa proposta parte das recollidas, un traballo feito coa colaboración de moitas mulleres que desinteresadamente contribúen a preservar a riqueza da música e da tradición.