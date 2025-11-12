Los casos de contaminación en el Sar se suman a una prealerta por desbordamiento a su paso por Ames

La Rede de Aforos de Augas de Galicia, alertaba este miércoles de que la estación Sar- Bertamiráns «superou o limiar de prealerta, podendo por tanto producirse enchido das canles e desbordamentos» en este curso y los regatos de la zona. La noticia se suma a los episodios de contaminación detectados, sobre todo desde la depuradora de Santiago, poniendo de nuevo en jaque a este río.

Así, y en previsión de crecidas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial para risco de inundacións en Galicia, en fase de preemergencia, instando a que ante cualquier incidencia provocada por esta serie de fenómenos meteorológicos adversos, los vecinos «poden informar chamando á Policía Local de Ames ou á Agrupación de Protección Civil nos teléfonos 619 767 575 ou 673 178 888». Paradójicamente, en el Tambre –desde donde capta agua Ames agua potable– no se ha divulgado prealerta alguna.

Y como en el resto de localidades afectadas por la borrasca, la administración local, este martes se informaba de que «debido ás condicións meteorolóxicas adversas de choiva e vento previstas, quedan suspendidas todas as actividades deportivas que se practican ao aire libre en instalacións municipais», adelantaban.

Controles y sensores

Precisamente, desde Ames avanzan en la puesta en marcha del proyecto Ames dixital Water, que incluye una ayuda de 1,1 millones a través del Plan Perte, de cara a la digitalización del ciclo urbano del agua. Pues bien, en la actualidad se están ejecutando cuatro actuaciones (ya adjudicadas por 418.144 €), entre las que destaca la elaboración del estudio de detalle de inundación en áreas de riesgo potencial y significativo y del Plan Municipal de Protección Civil frente a las crecidas, por 40.474 €. Así, se abordará la modelización hidráulica bidimensional de los lechos en Bertamiráns e identificarán las zonas críticas, instalando una red de sensores.

En lo que atañe a la contaminación del Sar, el alcalde de Ames, Blas García, se reunía recientemente con su homóloga en Santiago para instar a que se mejore la «información e coordinación entre administracións» y la ampliación de la depuradora de Sisalde, en Bertamiráns, tras el vertido «extraordinario» del pasado día 12 de octubre. El regidor maiano concordaba, igualmente, con Goretti Sanmartín a la hora de dejar claro que en el Sar «hai problemas dende hai moitos anos», por lo que se acomten obras de cara a «poñerlle remedio».

Y también se hace eco de que, hasta hace un tiempo, los lugareños aseguraban que había truchas y podían bañarse, algo que hoy tilda de «imposible», abogando no solo por renovar A Silvouta, sino también ampliar la de Sisalde.