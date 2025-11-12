Los casos de contaminación en el Sar se suman a una prealerta por desbordamiento a su paso por Ames
La Rede de Aforos dio aviso con los datos de la estación de Bertamiráns en la mano
El regidor Blas García insiste en que se mejore la coordinación entre administraciones por los vertidos
La Rede de Aforos de Augas de Galicia, alertaba este miércoles de que la estación Sar- Bertamiráns «superou o limiar de prealerta, podendo por tanto producirse enchido das canles e desbordamentos» en este curso y los regatos de la zona. La noticia se suma a los episodios de contaminación detectados, sobre todo desde la depuradora de Santiago, poniendo de nuevo en jaque a este río.
Así, y en previsión de crecidas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial para risco de inundacións en Galicia, en fase de preemergencia, instando a que ante cualquier incidencia provocada por esta serie de fenómenos meteorológicos adversos, los vecinos «poden informar chamando á Policía Local de Ames ou á Agrupación de Protección Civil nos teléfonos 619 767 575 ou 673 178 888». Paradójicamente, en el Tambre –desde donde capta agua Ames agua potable– no se ha divulgado prealerta alguna.
Y como en el resto de localidades afectadas por la borrasca, la administración local, este martes se informaba de que «debido ás condicións meteorolóxicas adversas de choiva e vento previstas, quedan suspendidas todas as actividades deportivas que se practican ao aire libre en instalacións municipais», adelantaban.
Controles y sensores
Precisamente, desde Ames avanzan en la puesta en marcha del proyecto Ames dixital Water, que incluye una ayuda de 1,1 millones a través del Plan Perte, de cara a la digitalización del ciclo urbano del agua. Pues bien, en la actualidad se están ejecutando cuatro actuaciones (ya adjudicadas por 418.144 €), entre las que destaca la elaboración del estudio de detalle de inundación en áreas de riesgo potencial y significativo y del Plan Municipal de Protección Civil frente a las crecidas, por 40.474 €. Así, se abordará la modelización hidráulica bidimensional de los lechos en Bertamiráns e identificarán las zonas críticas, instalando una red de sensores.
En lo que atañe a la contaminación del Sar, el alcalde de Ames, Blas García, se reunía recientemente con su homóloga en Santiago para instar a que se mejore la «información e coordinación entre administracións» y la ampliación de la depuradora de Sisalde, en Bertamiráns, tras el vertido «extraordinario» del pasado día 12 de octubre. El regidor maiano concordaba, igualmente, con Goretti Sanmartín a la hora de dejar claro que en el Sar «hai problemas dende hai moitos anos», por lo que se acomten obras de cara a «poñerlle remedio».
Y también se hace eco de que, hasta hace un tiempo, los lugareños aseguraban que había truchas y podían bañarse, algo que hoy tilda de «imposible», abogando no solo por renovar A Silvouta, sino también ampliar la de Sisalde.
