SERVIZOS
Cee reabre o renovado e dixitalizado mercado de abastos a vindeira semana
O Concello licita o espazo gastronómico e unha tenda
O Concello de Cee vén de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación para a concesión de dous locais situados na planta baixa do renovado e dixitalizado Mercado Municipal de Abastos, que reabrirá as súas portas o vindeiro mércores, 19 de novembro, segundo confirmou a alcaldesa, Margot Lamela.
Un dos locais é o do espazo gastronómico, que conta cunha superficie de 124 m² e un canon concesional de 31.000 euros. A concesión terá unha duración de 15 anos. Estará destinado a restauración e gastronomía en xeral, e dispón de dúas zonas comunicadas: unha para o servizo e estancia de clientes e outra para a elaboración dos produtos, con acceso directo dende o interior e o exterior do mercado.
O outro, de nova creación, é unha tenda tipo quiosco, de 24,40 m², cun canon concesional de 6.100 euros e unha duración igualmente de 15 anos. Poderá destinarse a florería, panadería, pastelería, tenda tipo quiosco ou actividades similares. O posto conta cun espazo aberto de atención ao público e outro pechado de almacenaxe, con tomas de auga e electricidade.
A convocatoria ten por obxecto a concesión do uso privativo destes espazos municipais, "co propósito de continuar coa revitalización e dinamización comercial do mercado de abastos", afirma a rexedora.
O prazo de presentación de ofertas permanecerá aberto dende o 12 ata o 27 de novembro de 2025, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- La Guardia Civil incauta más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino: seis detenidos
- Una física compostelana que trabaja para Amazon trae a Santiago la 'segunda revolución cuántica
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre