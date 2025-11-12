La mujer desaparecida en Carballo vive en una residencia de mayores

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de localizar a una mujer de 79 años vecina de Carballo de la que no se sabe nada desde el pasado sábado.

María Teresa Pérez Penas fue vista por última vez cuando abandonó la residencia de mayores en la que vive, situada en Carballo y de la que es titular la Xunta de Galicia.

Según confirmaron a este diario fuentes de la Consellería de Política Social, fue el propio centro el que presentó la denuncia por la desaparición de la mujer ante la Guardia Civil al comprobar que la mujer no regresaba al centro.

Es autónoma y no sufre deterioro cognitivo

Desde el departamento autonómico explican que María Teresa Pérez Penas es perfectamente autónoma y no presenta ninguna patología ni deterioro cognitivo. La mujer, precisan las mismas fuentes, reside en el centro de mayores, pero puede moverse con total libertad.

Tras denunciarse que no había vuelto a la residencia, la Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda para el que pidió colaboración a la asociación de vecinos de barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, al que se cree que pudo dirigirse la mujer para visitar a una amiga de nacionalidad argentina.

En estos momentos, la investigación está en manos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo.

María Teresa mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo largo, ondulado y de color castaño, y sus ojos son marrones.

La Guardia Civil ha pedido que cualquier persona que pueda aportar algo de información que se ponga en contacto con los teléfonos 981 70 40 65 o 062.