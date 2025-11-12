PATRIMONIO
Novo ‘ataque’ a unha alvariza de Vimianzo: rouban as lousas da de Cova do Raposo
Atópase preto da desaparecida Pedra Furada e da abellariza danada hai dúas semanas
O patrimonio de Vimianzo sofre un novo espolio, o terceiro en menos de tres semanas, o segundo que afecta a unha alvariza, e todos no marco do Monte Faro. Desta vez, a desfeita afecta ao apiario Cova do Raposo, de Ogas, ao que lle roubaron boa parte das lousas e outras foron derrubadas, segundo denuncia Carme Toba, de Apatrigal.
Curiosamente, dita alvariza atópase moi preto da Pedra Furada, tamén coñecida como Pedra do Encanto, unha singular rocha que desapareceu a finais de outubro, e da que nada se sabe aínda, e tamén cerca do apiario Cova do Raposo, que foi parcialmente destruído polo emprego de maquinaria pesada na contorna.
O dono da alvariza foi quen se percatou do roubo en días pasados cando subiu a ver o monte, e quen deu conta do sucedido a Moncho Gándara, membro do Seminario de Estudos da Costa da Morte (Semescom).
Tanto Gándara, como Carme Toba, autora do libro, A cultura da mel na Costa da Morte, aseguran que na contorna do Monte Faro «hai alvarizas cun gran valor». Ademais das dúas referidas, nesa zona atópanse tamén as de Felgueiras e Fonte do Rato.
Todas elas dun gran valor patrimonial, «pero son elementos que contan cunha protección moi xenérica e sería preciso facer un inventario e un rexistro para que poidan ter unha maior protección», afirma Gándara.
