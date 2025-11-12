Outes acollerá unha mesa pastoral sobre saúde mental e experiencia relixiosa o 18
A primeira das catro xornadas de debate celebrarase na casa da cultura
As parroquias de Outes lanzan unha nova e creativa iniciativa denominada Mesa pastoral, que nace da necesidade de diálogo social e como espazo aberto á participación social para a transformación da realidade local.
Trátase dun foro de debate e reflexión sobre a relación entre a saúde mental e a experiencia relixiosa. O tema tratarase en catro sesións, unha por trimestre, coa intervención dun profesional da saúde mental, un pastoralista e unha libreira local. Cada sesión traballará sobre os aspectos da saúde mental e o seu correlato na experiencia relixiosa, para dar paso á presentación dun cómic.
É unha acción aberta á veciñanza local e a cantos interesados queiran acudir que celebrará a súa primeira sesión o vindeiro 18 de novembro as 19.00 no salón de actos da casa da cultura facilitado polo Concello de Outes.
