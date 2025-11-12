Padres del CPI de Vedra exige mejoras en el transporte y más cuidadores en Infantil

La ANPA del CPI de Vedra tilda de inadmisible «que se recorte en educación e que se castigue novamente o ensino no rural». Y, en su caso, reclaman más personal cuidador y una mejora en el transporte, que consideran inseguro e impuntual. Desde Educación responden que el centro «conta con todo o profesorado necesario para atender o seu alumnado e todas as aulas cumpren coas ratios».

Así, los padres recuerdan que en 6º de Educación Infantil, «a Consellería de Educación ignora a solicitude do desdobre necesario pese a contar cunha ratio excesiva e con alumnado con necesidades educativas especiais que deben contar cunha atención máis individualizada». En concreto, en el grupo, con un volumen de 26 alumnos, «faise imposible un funcionamento axeitado cunha única mestra. Ademais, tampouco se designou medio docente de pedagoxía terapéutica, que correspondería, o que supón un recorte no tempo de atención ao alumnado máis vulnerable».

Y la Xunta contesta que «o centro dispón de profesorado suficiente para organizar a aula de 6º de Infantil, con 23 alumnos, cando o máximo son 25, ben desdobrando o grupo ou facendo co-docencia, según decida dentro da súa autonomía». Además, desde Presidencia replican sobre el bus que hablarán con la concesionaria, dirección y comunidade educativa sobre horarios y condiciones de los vehículos.