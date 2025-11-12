La Navidad llega a Padrón con una gran novedad: la primera pista de hielo de su historia

El Concello de Padrón prepara una Navidad llena de sorpresas y 'regalos' para sus vecinos con una programación variada y participativa. La gran novedad de este año será la instalación de la primera pista de hielo de su historia (ubicada al lado del pabellón de O Souto), en la que familias y grupos de amigos podrán patinar del 5 de diciembre al 11 de enero, y que se convertirá en el "punto de encuentro de las fiestas" según el alcalde, Anxo Arca, y la edil de Festexos, Chus Campos, los cuales presentaron la programación.

La magia navideña comenzará el sábado 29 de noviembre en la capital de la comarca del Sar con el encendido de las luces a las 18.00 horas. Los días 16 y 17 de diciembre, Papá Noel visitará a los alumnos de las escuelas en la actividad Papá Noel vai ó cole, y el 19 se desarrollará la propuesta Papá Noel é rapeiro, un evento que combina batallas de rap benéficas y conciertos pensado para los jóvenes.

El 20 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar en el Auditorio Municipal el XXXVI Festival de Panxoliñas, organizado por la Coral Polifónica Padronesa, con la participación de la Coral Polifónica Moañesa y de la Coral Polifónica de Pontecesures.

Deporte navideño

El 27 de diciembre una de las iniciativas más destacadas: la Papanoleada Ciclista. Una concentración lúdica abierta a personas de todas las edades que combina deporte y diversión, animando a toda la vecindad a participar activamente. Contará con una gincana para los más pequeños y una pequeña ruta en bicicleta para el resto de participantes, con la entrega de gorros de Papá Noel y una chocolatada con bizcochos al finalizar, además de un sorteo de productos locales.

El día 30 Padrón celebrará uno de sus actos más emblemáticos de la temporada navideña, A Traslatio, que recuerda el traslado de los restos del Apóstol Santiago desde Jaffa hasta Iria Flavia.

En cuanto a la programación deportiva, el 20 de diciembre habrá Torneo de Chave de Nadal, la III Gala de Patinaxe Espiral y el III Torneo de Xadrez Rosalía de Castro. Finalizarán las actividades el 31 con la Carreira San Silvestre desde el paseo do Espolón.

Actividades en enero

Padrón dará comienzo al año el 3 de enero con el esperado Concierto de Año Nuevo de la Banda de Música Municipal, en el Auditorio Municipal. Y el día 5, las calles se llenarán de ilusión y alegría con la tradicional Cabalagata de Reyes.