Solpor promueve en Fairway un turismo humano, sostenible y de territorio

La Asociación Camiño do Solpor, presidida por Jesús Picallo, cerró con gran éxito su participación en la Feria Fairway 2025, celebrada en Santiago. Durante tres jornadas intensas, el stand de la entidad se convirtió en un espacio de colaboración, diálogo y promoción entre empresarios, asociaciones, turoperadores y representantes del turismo gallego.

Además de compartir experiencias, "se generaron contactos comerciales y se fortaleció la visión de un turismo humano, sostenible y de territorio", afirma Picallo.

El éxito de esta edición, añade, es "fruto del trabajo conjunto de todos los socios, con una representación plural que reflejó la diversidad del eje empresarial de la Costa da Morte y el Camino a Fisterra-Muxía".

Junto a Jesús Picallo, que impulsó el diálogo con otros actores turísticos, estuvieron la secretaria de Solpor, Amelia García (Atlantis Aventura ), que reforzó la presencia del turismo activo y sostenible, y la doctora Cayetana ( Casa Sanando ), aportando su visión de bienestar y salud en el Camino. Además, contaron con la presencia de Casa Jurjo , la empresa Pquilar y otros asociados que compartieron su experiencia.

Durante las jornadas pudieron abordar también temas relevantes, "como la coordinación de los accesos desde el aeropuerto con el fin de mejorar la conectividad de los destinos del Fin do Camiño ", afirma el presidente de Solpor.

Un stand lleno de vida, ideas y colaboración

El stand de Solpor fue un punto de encuentro repleto de materiales promocionales, folletos y productos de los socios, que despertaron gran interés entre visitantes, estudiantes de turismo, agencias y turoperadores.

"La energía, el compromiso y el trabajo en equipo fueron las claves del éxito. Cada socio aportó su esencia, consolidando una imagen conjunta de profesionalidad, cooperación y orgullo por el territorio. Somos una familia empresarial que trabaja unida por la sostenibilidad y el futuro del Camino hacia el fin del mundo. Este es el Camino del Solpor: humano, real y compartido”, concluye Jesús Picallo.