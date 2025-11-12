EDUCACIÓN
A Xunta non ve necesario reforzar o profesorado na Costa da Morte
O BNG pide que se poñan os datos por escrito para contrastar
O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, en resposta a unha pregunta do BNG, asegurou no Parlamento que os centros educativos da Costa da Morte «contan con todos os recursos axeitados para atender ao seu alumnado e coas aulas moi por debaixo das ratios que fixa a normativa».
Respecto aos colexios Vila de Cee, os Muíños e Virxe da Barca (Muxía) e ao IES Agra de Raíces (Cee), sinalou que «a dotación do profesorado especialista e de apoio é a axeitada ás necesidades do alumnado. Mesmo nalgúns destes centros o plantel de profesorado é incluso superior ao que lle corresponde por catálogo, isto é, por número de alumnos matriculados».
Subliñou tamén que a atención á diversidade é unha tarefa colectiva do conxunto do profesorado do centro e, nestes casos, «hai profesores con dispoñibilidade de horas semanais sen docencia que se poden organizar para a atención e reforzo en función das necesidades».
Pola súa banda, o deputado do BNG, Oscar Insua, discrepou e pediulle a Jesús Álvarez que poña «por escrito todos os datos» aportados «e logo contrastamos». Lembroulle ademias que «as familias que se mobilizan polos dereitos dos seus fillos e fillas non o fan por capricho, senón porque se trata dunha necesidade real»
