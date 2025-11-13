50.000 firmas para la bañense en pro del pronto cribado de mama
En apenas cuatro días sumó alrededor de 8.000 nuevas rúbricas
Indica que la edad mínima de 50 se adoptó con menor prevalencia
La vecina de A Baña María Varela alcanzará en las próximas horas las 50.000 firmas de apoyo a su cruzada para adelantar los cribados de cáncer de mama a los 40 años. Precisamente, ella acaba de cumplir 43, y sufre esta enfermedad, en grado 4 y con metástasis en los huesos. Y ayer a media tarde ya había logrado 49.000 rúbricas, frente a las 42.000 el lunes, a través de la plataforma de donación (change.org/MamografiasALos40).
A su juicio, este cambio en la edad de las pruebas «es factible y necesario. Porque si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme. Porque conozco a muchas mujeres diagnosticadas con cuarenta y pico años, como yo, o incluso más jóvenes», dice.
Además, tiene un chaval de 7 años, y uno de sus objetivos es que «ningún niño se quede sin madre a una edad temprana; para que ninguna pareja vea truncados sus planes de futuro; para que ningún padre ni madre tenga que enterrar a sus hijos… porque hoy he sido yo, pero mañana puede ser tu hija, tu hermana, tu amigo o cualquier otra mujer de tu alrededor».
La decisión de empezar los cribados a los 50 años se adoptó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo
- Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales