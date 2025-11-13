50.000 firmas para la bañense en pro del pronto cribado de mama

La vecina de A Baña María Varela alcanzará en las próximas horas las 50.000 firmas de apoyo a su cruzada para adelantar los cribados de cáncer de mama a los 40 años. Precisamente, ella acaba de cumplir 43, y sufre esta enfermedad, en grado 4 y con metástasis en los huesos. Y ayer a media tarde ya había logrado 49.000 rúbricas, frente a las 42.000 el lunes, a través de la plataforma de donación (change.org/MamografiasALos40).

A su juicio, este cambio en la edad de las pruebas «es factible y necesario. Porque si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme. Porque conozco a muchas mujeres diagnosticadas con cuarenta y pico años, como yo, o incluso más jóvenes», dice.

Además, tiene un chaval de 7 años, y uno de sus objetivos es que «ningún niño se quede sin madre a una edad temprana; para que ninguna pareja vea truncados sus planes de futuro; para que ningún padre ni madre tenga que enterrar a sus hijos… porque hoy he sido yo, pero mañana puede ser tu hija, tu hermana, tu amigo o cualquier otra mujer de tu alrededor».

La decisión de empezar los cribados a los 50 años se adoptó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior.