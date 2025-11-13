SUCESO
Aparece desorientada y en aparente buen estado la mujer desaparecida en Carballo
Fue localizada en una zona próxima a la residencia en la que vive
María Teresa Pérez Penas, la mujer de 79 años vecina de Carballo, que estaba desaparecida desde el pasado sábado, fue localizada esta mañana en las proximidades de la residencia en la que reside.
Fuentes de la Consellería de Política Social confirmaron que la mujer fue encontrada "en aparente buen estado, aunque algo desorientada", y por ello fue trasladada al centro de salud de Carballo para realizarle el correspondiente chequeo médico. Hasta el lugar donde fue localizada se movilizaron agentes de la Guardia Civil.
La mujer había sido vista por última vez el sábado, cuando abandonó la residencia pública de mayores donde vive. El propio centro presentó una denuncia por su desaparición y la Guardia Civil puso en marcha un operativo de búsqueda y pidió colaboración a la asociación de vecinos de barrio de Novo Mesoiro, en A Coruña, al que se creía que podía haberse dirigido la mujer para visitar a una amiga de nacionalidad argentina.
