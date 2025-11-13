O Pino premiará las mejores decoraciones de Navidad con 350, 250 y 150 €

El Concello de O Pino ha convocado la segunda edición del Concurso de Decioración de Nadal, una iniciativa que busca dinamizar la participación ciudadana, fomentar la cooperación y el trabajo en común, y llenar el municipio de espíritu festivo y creatividad. La principal novedad tiene que ver con el aumento en la cuantía de los premios, pasando de los 300, 200 y 100 euros del año pasado, a los 350, 250 y 150 euros que podrán ganar los vecinos más creativos de esta Navidad.

El certamen está abierto tanto a particulares como a colectivos, estableciéndose dos categorías de participación. Por un lado, la modalidad familiar, dirigida a todo los vecinos y vecinas para fomentar la exposición de ingeniosos montajes en balcones, ventanas, puertas, terradas o jardines exteriores de las viviendas. Y, por otro, la colectiva, en la que pueden participar asociaciones, comercios, empresas o grupos vecinales que decoren tanto sus escaparates como espacios públicos o comunes, como calles, plazas, parques o áreas de descanso. Se entregarán tres galardones de 350, 250 y 150 euros a los mejores de ambas categorías.

¿Cómo se puede participar?

Los interesados en participar podrán inscribirse entre el 5 y el 19 de diciembre en el Registro municipal o a través de la sede electrónica del Concello. Para formalizar la inscripción será necesario cubrir un formulario disponible en la web municipal y enviar tres fotografías de la decoración presentada.

Los montajes navideños deberán permanecer expuestos entre el 19 de diciembre y el 8 de enero, ambos días incluidos. Los aspectos que valorará el juzgado serán el diseño, la originalidad, la iluminación, el uso de materiales reciclables, el fomento de los valores locales y el contenido educativo de las propuestas.

La entrega de premios será el 5 de enero de 2026 en el pabellón municipal de Reboredo.