Designan a Manuel Ferro como novo xuíz de paz substituto de Oroso
É empregado público do Servizo de Prevención de Incendios da Consellería do Medio Rural
Á fronte da Oficina de Xustiza está a xuíza titular María Elena Espiñeira, no cargo desde 2024
O veciño de Carollo, Parroquia de Cardama, Manuel Ferro, tomou posesión como xuíz de paz substituto do Concello de Oroso, completando así a renovación da Oficina de Xustiza de Paz, que continúa encabezada pola xuíza titular María Elena Espiñeira, no cargo desde o ano 2024.
Manuel Ferro, de 64 anos, é empregado público do Servizo de Prevención de Incendios da Consellería do Medio Rural, posto que desempeña desde o ano 1992. Está casado e ten un fillo.
Durante o acto de toma de posesión, celebrado na casa do concello, o alcalde orosán, Álex Doval, destacou «a importancia de contar con persoas comprometidas co servizo público e coa súa comunidade» e agradeceu «a disposición de Manuel Ferro e María Elena Espiñeira para seguir colaborando co Concello e coa cidadanía de Oroso».
Coa incorporación de Manuel Ferro, a Oficina de Xustiza de Paz de Oroso continúa reforzando o seu labor de proximidade e atención á veciñanza.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo
- Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales