Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Designan a Manuel Ferro como novo xuíz de paz substituto de Oroso

É empregado público do Servizo de Prevención de Incendios da Consellería do Medio Rural

Á fronte da Oficina de Xustiza está a xuíza titular María Elena Espiñeira, no cargo desde 2024

O rexedor Álex Doval, esquerda, co novo xuíz de paz substituto, Manuel Ferro

O rexedor Álex Doval, esquerda, co novo xuíz de paz substituto, Manuel Ferro / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

O veciño de Carollo, Parroquia de Cardama, Manuel Ferro, tomou posesión como xuíz de paz substituto do Concello de Oroso, completando así a renovación da Oficina de Xustiza de Paz, que continúa encabezada pola xuíza titular María Elena Espiñeira, no cargo desde o ano 2024.

Manuel Ferro, de 64 anos, é empregado público do Servizo de Prevención de Incendios da Consellería do Medio Rural, posto que desempeña desde o ano 1992. Está casado e ten un fillo.

Durante o acto de toma de posesión, celebrado na casa do concello, o alcalde orosán, Álex Doval, destacou «a importancia de contar con persoas comprometidas co servizo público e coa súa comunidade» e agradeceu «a disposición de Manuel Ferro e María Elena Espiñeira para seguir colaborando co Concello e coa cidadanía de Oroso».

Noticias relacionadas y más

Coa incorporación de Manuel Ferro, a Oficina de Xustiza de Paz de Oroso continúa reforzando o seu labor de proximidade e atención á veciñanza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents