Dodro impulsa la Andaina Bisbarra do Sar 2026 con anotación gratis
Llegará el próximo 18 de abril con salida desde Padrón
Habrá tres pruebas de distinta dureza: 50, 31 y 19 kilómetros
Ya está en marcha una nueva edición, la decimonovena, de la Andaina Bisbarra do Sar, que nuevamente pasará por Dodro.
Será el próximo 18 de abril de 2026, y el Concello de Dodro, como colaborador de la prueba, cuenta con inscripción gratuita para las personas empadronadas. Anotaciones en el departamento de Deportes, el polideportivo o llamando al número de teléfono 981 802 532.
Habrá tres pruebas de 50, 31 y 19 kilómetros, y la salida tendrá lugar desde el atrio del Convento do Carme (Padrón) Ese día a las 09.00 horas. La recogida de dorsales será en el Polideportivo Municipal do Souto de 7.30 a 8.50 horas.
