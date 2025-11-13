Dodro impulsa la Andaina Bisbarra do Sar 2026
La inscripción será gratuita para los empadronados en la localidad
Ya está en marcha una nueva edición, la decimonovena, de la Andaina Bisbarra do Sar, que nuevamente pasará por Dodro.
Será el próximo 18 de abril de 2026, y el Concello de Dodro, como colaborador de la prueba, cuenta con inscripción gratuita para las personas empadronadas. Anotaciones en el departamento de Deportes, el polideportivo o llamando al número de teléfono 981 802 532.
