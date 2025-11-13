Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dodro impulsa la Andaina Bisbarra do Sar 2026

La inscripción será gratuita para los empadronados en la localidad

19ª andaina Bisbarra do Sar

19ª andaina Bisbarra do Sar / CEDIDA

Marcos Manteiga Outeiro

Dodro

Ya está en marcha una nueva edición, la decimonovena, de la Andaina Bisbarra do Sar, que nuevamente pasará por Dodro.

Será el próximo 18 de abril de 2026, y el Concello de Dodro, como colaborador de la prueba, cuenta con inscripción gratuita para las personas empadronadas. Anotaciones en el departamento de Deportes, el polideportivo o llamando al número de teléfono 981 802 532.

