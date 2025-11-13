Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eco de Sol: teatro, cinema documental, regueifa e saber tradicional en Cee

O proxecto de aAntena involucrará ao alumnado local

Manu Fernandez e Lucia Veiga protagonizan 'Sol Fuerza'.

Manu Fernandez e Lucia Veiga protagonizan 'Sol Fuerza'. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A Casa da Cultura de Cee será o escenario do 17 ao 22 de novembro dunha nova parada do proxecto Eco de Sol, que combina teatro, creación oral, cinema documental e saber tradicional para activar a reflexión crítica arredor da memoria, a sustentabilidade e a identidade rural.

Cartel dos actos programados en Cee.

Cartel dos actos programados en Cee. / Cedida

Trátase dunha iniciativa impulsada pola compañía aAntena e recoñecida pola Deputación da Coruña no marco das Axudas a Proxectos Singulares con Impacto Social.

Durante toda a semana, desenvolveranse diferentes accións dirixidas ao alumnado do IES Agra de Raíces, IES Fernando Blanco, CEIP Manuela Rial Mouzo e CEIP Vila de Cee, co obxectivo de vincular as novas xeracións co territorio desde o pensamento crítico e a creación colectiva.

Entre estas accións inclúense a función do espectáculo Sol Fuerza, a proxección dos documentais Derrubando Xigantes e O monte é noso, un obradoiro de regueifa contemporánea con Lupe Blanco, e un vieiro de etnomedicina aberto ao conxunto da veciñanza, guiado por María Moure.

