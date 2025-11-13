CULTURA
Eco de Sol: teatro, cinema documental, regueifa e saber tradicional en Cee
O proxecto de aAntena involucrará ao alumnado local
A Casa da Cultura de Cee será o escenario do 17 ao 22 de novembro dunha nova parada do proxecto Eco de Sol, que combina teatro, creación oral, cinema documental e saber tradicional para activar a reflexión crítica arredor da memoria, a sustentabilidade e a identidade rural.
Trátase dunha iniciativa impulsada pola compañía aAntena e recoñecida pola Deputación da Coruña no marco das Axudas a Proxectos Singulares con Impacto Social.
Durante toda a semana, desenvolveranse diferentes accións dirixidas ao alumnado do IES Agra de Raíces, IES Fernando Blanco, CEIP Manuela Rial Mouzo e CEIP Vila de Cee, co obxectivo de vincular as novas xeracións co territorio desde o pensamento crítico e a creación colectiva.
Entre estas accións inclúense a función do espectáculo Sol Fuerza, a proxección dos documentais Derrubando Xigantes e O monte é noso, un obradoiro de regueifa contemporánea con Lupe Blanco, e un vieiro de etnomedicina aberto ao conxunto da veciñanza, guiado por María Moure.
