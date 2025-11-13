Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTIVISMO

‘Gaza, un xenocidio televisado’, o libro de Mohamed Safa chega a Cee

Preséntase este venres, día 14 ás 20.00 horas, na Casa da Cultura

Mohamed Safa, autor de 'Gaza, un xenocidio televisado'.

Mohamed Safa, autor de 'Gaza, un xenocidio televisado'. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O oftalmólogo, activista e escritor Mohamed Safa presenta en Cee o libro Gaza, un xenocidio televisado, unha obra que nace da negativa a permanecer en silencio e inspirada na advertencia de Mary Fulbrook sobre as «sociedades de espectadores», a masa pasiva que presenza o horror sen actuar.

Un libro publicado por Medulia Editorial que, segundo o autor, quere ser un testemuño, unha denuncia e unha toma de posición «porque fronte ao sufrimento dun pobo, a palabra tamén pode ser resistencia».

A presentación terá lugar este venres, día 14 ás 20.00 horas, na Casa da Cultura de Cee. O autor estará acompañado pola alcaldesa, Margot Lamela, e o escritor Modesto Fraga.

E o sábado, a partir das 12.00 horas, a Biblioteca Municipal Francisco Mayán, de Cee, acollerá os actos de homenaxe a Mon Rey, que foi bibliotecario durante 33 anos e faleceu o pasado mes de abril. Intervirán o profesor de Literatura e escritor Miro Villar, e o técnico de xestión cultural e compañeiro de Mon, Víctor Castiñeira. A alcaldesa, Margot Lamela, presidirá o acto solemne de descubrimento da placa que dará o nome de Mon Rey á Sala de Hemeroteca e Fondo Local.

A xornada do sábado complementarase co monólogo Marcho, que teño que marchar, de Bea Campos, ás 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents