Ordes pone en venta la antigua parcela del karting en el polígono por 454.000 euros
Tiene una superficie de 6.100 metros cuadrados, y su uso ha pasado de deportivo a lucrativo
Con los fondos, la administración local tiene previsto comprar suelo para vivienda pública o ampliar el área empresarial
La plataforma de contratación del sector público abre el plazo (y hasta el 25 de noviembre) para poder presentar ofertas para la adquisición de una parcela de 6.100 m² de superficie situada en el polígono industrial de Merelle (Referencia catastral: 9017841NH4791N0001ZD. Finca registral: 22001, Ordes, CRU: 15012000460502). El presupuesto base de licitación para este proceso de enajenación patrimonial por parte del Ayuntamiento de Ordes asciende a 454.005,31 € (375.211 € sin impuestos).
Dicha parcela, tras la aprobación definitiva del PXOM, cambió su clasificación del plan parcial de un equipamiento de parque deportivo a un carácter lucrativo, de modo que pasó a aplicársele la ordenanza comercial tipo B, destinada a permitir edificaciones de tipo comercial e industrial. El adjudicatario, conforme a los pliegos técnicos, deberá cumplir las obligaciones y compromisos de su oferta, en particular la de implantar la actividad en un plazo máximo de 12 meses.
Con los fondos procedentes de este concurso, que tendrán que destinarse a su reinversión en patrimonio del suelo, la previsión municipal es disponer de recursos económicos que posibiliten la adquisición de suelo urbano consolidado para la posterior ejecución de vivienda pública, o bien participar con otras administraciones en la adquisición de los terrenos que conforman el S-12 previsto en el PXOM para la ampliación del parque empresarial de Merelle.
