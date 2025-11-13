MOBILIDADE
Ponteceso habilita a senda peonil do Anllóns
A Consellería de Medio Ambiente inviste 45.000 € nas obras
A nova senda peonil ao longo do río Anllóns, ao seu paso por Ponteceso, está cada vez máis preto de ser unha realidade. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, da que dependen estas obras, arrincou os labores nos últimos días.
O proxecto conta cun orzamento próximo aos 45.000 euros e contempla a execución dun tramo duns 500 metros de lonxitude. Neste espazo colocarase un bordo de aceiro, habilitarase novo pavimento de terra estabilizada e instalaranse bolardos metálicos para impedir o acceso por parte de vehículos.
O alcalde, José Manuel Mato, sinala que se trata dunhas actuacións «esenciais coas que se porá en valor e garantirá a conservación ambiental do río». Asegura ademais que esta non será a única actuación prevista para devolverlle ao Anllóns o protagonismo «que merece, senón que temos previsto realizar outras intervencións na zona proximamente».
O rexedor agradece a colaboración da Xunta, «indispensable para levar a cabo actuacións como esta coas que se fomentará a mobilidade peonil e se lles ofrecerá aos veciños e veciñas novos recursos de lecer en plena natureza». A Administración autonómica xa habilitou no municipio pontecesán diversas sendas peonís co fin de reforzar a seguridade e fomentar a mobilidade sustentable.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- Desalojado el narcopiso de Fontiñas: «Estamos contentos»
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo