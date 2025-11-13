Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteceso habilita a senda peonil do Anllóns

A Consellería de Medio Ambiente inviste 45.000 € nas obras

Obras da nova senda peonil á beira do Anllóns, en Ponteceso.

Obras da nova senda peonil á beira do Anllóns, en Ponteceso. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A nova senda peonil ao longo do río Anllóns, ao seu paso por Ponteceso, está cada vez máis preto de ser unha realidade. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, da que dependen estas obras, arrincou os labores nos últimos días.

O proxecto conta cun orzamento próximo aos 45.000 euros e contempla a execución dun tramo duns 500 metros de lonxitude. Neste espazo colocarase un bordo de aceiro, habilitarase novo pavimento de terra estabilizada e instalaranse bolardos metálicos para impedir o acceso por parte de vehículos.

O alcalde, José Manuel Mato, sinala que se trata dunhas actuacións «esenciais coas que se porá en valor e garantirá a conservación ambiental do río». Asegura ademais que esta non será a única actuación prevista para devolverlle ao Anllóns o protagonismo «que merece, senón que temos previsto realizar outras intervencións na zona proximamente».

O rexedor agradece a colaboración da Xunta, «indispensable para levar a cabo actuacións como esta coas que se fomentará a mobilidade peonil e se lles ofrecerá aos veciños e veciñas novos recursos de lecer en plena natureza». A Administración autonómica xa habilitou no municipio pontecesán diversas sendas peonís co fin de reforzar a seguridade e fomentar a mobilidade sustentable.

