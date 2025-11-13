A rapa das bestas de Sabucedo llega a Sevilla

Tras su selección oficial en el Festival de Cannes 2025 en la categoría de Cannes Immersive Competition y su paso por Hot Docs (Canadá), A rapa das bestas de Sabucedo acaba de llegar al Festival Internacional de Cine de Sevilla de la mano de Fillos do Vento: A RAPA, proyección inmersiva dirigida y producida por el lucense Brais Revaldería –ganador de dos Premios Emmy y un León de Oro en Cannes Lions– y María Fernanda Ordoñez Morla que traslada al espectador al corazón de una de las tradiciones más emblemáticas de Galicia y una joya cultural de la localidad pontevedresa de A Estrada.

Así, esta semana, Revaldería presentó en Sevilla su proyección envolvente en 270 grados en la sala inmersiva del Cartuja Center CITE. Allí, el director gallego destacó que presentar su trabajo –una obra pionera que une tradición y tecnología– en la ciudad andaluza supone «cerrar un círculo que comenzó hace siete años en las montañas de Sabucedo». «Este proyecto nació para preservar una tradición de más de quinientos años y trasladarla a un lenguaje del siglo XXI sin traicionar su esencia», añadió poco antes de asegurar que A Rapa das Bestas de Sabucedo «no es solo un acto físico, es una conversación entre el ser humano y la naturaleza, un pulso entre lo salvaje y lo ancestral».