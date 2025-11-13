A rapa das bestas de Sabucedo llega a Sevilla
Lo hace de la mano del proyecto inmersivo del gallego Brais Revaldería 'Fillos do Vento: A RAPA'
Tras su selección oficial en el Festival de Cannes 2025 en la categoría de Cannes Immersive Competition y su paso por Hot Docs (Canadá), A rapa das bestas de Sabucedo acaba de llegar al Festival Internacional de Cine de Sevilla de la mano de Fillos do Vento: A RAPA, proyección inmersiva dirigida y producida por el lucense Brais Revaldería –ganador de dos Premios Emmy y un León de Oro en Cannes Lions– y María Fernanda Ordoñez Morla que traslada al espectador al corazón de una de las tradiciones más emblemáticas de Galicia y una joya cultural de la localidad pontevedresa de A Estrada.
Así, esta semana, Revaldería presentó en Sevilla su proyección envolvente en 270 grados en la sala inmersiva del Cartuja Center CITE. Allí, el director gallego destacó que presentar su trabajo –una obra pionera que une tradición y tecnología– en la ciudad andaluza supone «cerrar un círculo que comenzó hace siete años en las montañas de Sabucedo». «Este proyecto nació para preservar una tradición de más de quinientos años y trasladarla a un lenguaje del siglo XXI sin traicionar su esencia», añadió poco antes de asegurar que A Rapa das Bestas de Sabucedo «no es solo un acto físico, es una conversación entre el ser humano y la naturaleza, un pulso entre lo salvaje y lo ancestral».
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo
- Rosón no descarta la propuesta de Sumar de ir con CA en una candidatura a las municipales