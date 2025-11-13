Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Únicamente cabe ya recurso contencioso administrativo para tumbar el primer polígono de Teo

Tras estimarse parcialmente las alegaciones, dan dos meses para ir a los tribunales

La alcaldesa recuerda que el tejido empresarial lleva quince años esperando por esta noticia

El recuadro rojo del centro enmarca el terreno destinado a polígono empresarial d eTeo, entre Catro Camiños y A Ramallosa

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

El Concello de Teo acaba de publicar en boletines la aprobación del suelo urbanizable no delimitado SUND 12 de Portoameneiro, que se presenta dentro del Plan General como el único que tiene carácter industrial con posibilidades de desarrollo inmediato. O lo que es lo mismo: el terreno para el primer polígono local, de casi 11 hectáreas y situado a ambos márgenes de la AC-841, entre A Ramallosa y Catro Camiños.

La noticia llega tras pasar por pleno la cuestión, y apreciarse parcialmente las dos alegaciones presentadas (se revisará el valor del inmueble a expropiar). Ahora, únicamente se podrá interponer en 2 meses recurso contencioso administrativo para intentar echar abajo un proyecto por el que, según la alcaldesa, llevaba «quince anos de parálise» pese a las necesidades del tejido empresarial.

