A Baña reforza o seu compromiso co medioambiente cun vídeo informativo e unha nova illa de reciclaxe
O alcalde, José Antonio Pereira, explica as accións que se están a desenvolver no municipio para mellorar a recollida selectiva
A Baña intensifica a súa campaña de sensibilización en materia de reciclaxe e compostaxe mediante a difusión dun vídeo informativo, baixo o nome: A Baña Composta, no que o alcalde, José Antonio Pereira, expón as accións que se están a desenvolver no municipio e subliña o compromiso da administración local coa protección ambiental.
Na peza audiovisual descríbense os distintos contedores de reciclaxe dispoñibles e as illas instaladas no territorio municipal. O rexedor aproveita para lembrar o uso de cada un deles e destacar a posta en marcha da nova illa de reciclaxe no lugar de San Vicenzo, que amplía os puntos de recollida selectiva ao servizo da veciñanza.
No material, ademais, convídase á cidadanía a empregar correctamente estas infraestruturas e a realizar calquera consulta a través da páxina web municipal ou das sesións informativas promovidas polo Concello. O obxectivo é "achegar recursos útiles e fomentar prácticas responsables na xestión dos residuos sólidos urbanos", aportan fontes municipais.
Recórdase tamén que toda a información da campaña está dispoñible no enderezo https://noticiasabana.com/compost/ onde se ofrece contido claro e práctico sobre as modalidades existentes. As persoas interesadas poden escoller entre a compostaxe individual, que inclúe un composteiro doméstico para hortas e xardíns, e a compostaxe comunitaria, dispoñible tamén en San Vicenzo.
Por outra banda, o vídeo explica o procedemento básico da compostaxe, que abrangue a separación dos restos orgánicos na cociña, a súa deposición no composteiro xunto con material seco, o remexido periódico e o control da humidade. O proceso remata coa obtención dun abono de utilidade para usos agrícolas e ornamentais.
