Denuncian el caos creado por los sentidos únicos en Bertamiráns
El PP critica que no se pueda acceder de la travesía da Peregrina a la avenida
Cruce peligroso entre el final de la rúa Rueiro y el de la de O Cómaro
El PP de Ames de hace eco de las «queixas veciñais» y exige alternativas a la ordenación del tráfico en Bertamiráns, sobre todo por los cambios a sentido único.
Este es el caso de la travesía da Peregrina, prohibiendo que los coches puedan conectarse desde esa vía con la avenida da Peregrina, cuando antes lo hacían con facilidad gracias, sobre todo, a la existencia de un semáforo que regulaba la circulación. Ahora los coches que deciden evitar la avenida da Maía tienen que utilizar la rúa do Rueiro, que desemboca en la avenida da Peregrina... al mismo tiempo que lo hace la rúa do Cómaro desde el otro lado, formando así un cruce sin semáforos.
La calle do Rueiro, además, cuenta con un paso de cebra unos metros más abajo que, ante la obligación de los vehículos de detenerse, provoca una acumulación de coches que bloquean su salida hacia la avenida da Peregrina.
También se dificulta su incorporación hacia los centros educativos o la entrada a la autovía cuando el semáforo de la avenida da Peregrina, sito a la altura de la avenida José Luis Azcárraga (el acceso al Pazo da Peregrina), concentra muchos coches hacia abajo que ocupan la carretera sin dejar hueco para quienes quieren incorporarse desde la rúa do Rueiro. Por ello, ante los inconvenientes, «moitos xa deciden rexeitar esta opción e elixen a avenida da Maía», aporta el PP.
