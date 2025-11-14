Evacuada una persona por inhalar el humo de una campana extractora que ardió en Ames

Un incendio en una vivienda obligó a trasladar a una persona tras arder la campana extractora en su casa de Trasmonte, Ames.

Dicho incendio tuvo lugar poco después de las 12.30 horas, y según la información recogida por el 112 Galicia, estaba ardiendo una campana extractora en una vivienda en Trasmonte. Además, podía haber una persona afectada por el humo. Con esta información, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Brión, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ames.

Los miembros del GES indicaron que el fuego ya había sido sofocado por los particulares, de manera que solo llegó a arder la campana extractora de la cocina. Aun así, una de las personas precisó asistencia sanitaria y ser trasladada, pues había inhalado humo durante el incendio.