Investigada una vecina de Vimianzo por robar dos anillos de oro y dinero en la vivienda en la que trabajaba

La Guardia Civil investiga a una vecina de Vimianzo como presunta autora de un delito de hurto. Según informan en un comunicado, los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Ponteceso, en la que comunicó que le habían sustraído dos anillos de oro, valorados en 1.000 euros y otros 400 euros en efectivo de su vivienda.

Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación de la presunta autora del ilícito, resultando ser una vecina de Vimianzo que realizaba labores de asistencia en el hogar de la víctima; así como la localización de las joyas sustraídas.

La Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona y a la recuperación de los efectos hurtados, que fueron restituidos a sus legítimos propietarios.