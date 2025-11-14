Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Latin Grammy 2025 reconocen el trabajo de las Tanxugueiras

El trio de cantareiras gallegas colabora en una de las canciones del disco con el que el cuarteto barcelonés Las Migas ganó el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca

Aida Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, integrantes de Tanxugueiras / Cedida

A pesar de no llevarse un gramófono como la compostelana Isabel Dobarro –que ha hecho historia al alzarse con el reconocido galardón en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica con su trabajo Kaleidoscope (Naxos-Grand Piano)– ni estar entre las nominadas, las Tanxugueiras también vieron reconocido su trabajo en la gala de los Latin Grammy 2025.

Lo hicieron al ver cómo el cuarteto barcelonés de flamenco fusión Las Migas lograba el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca por Flamencas, trabajo en el que el trío de cantareiras gallegas –compuesto por Aida Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro– colaboraron en uno de los temas que lo conforman.

Concretamente lo hacen en Grito, tema que conjuga el flamenco de raíz andaluza con la fuerza vocal y rítmica del gallego tradicional.

