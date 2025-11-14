Nivel rojo por la crecida del Sar y Tambre desbordado en Ames

La Rede de Aforos de Augas de Galicia alerta de que la estación Sar-Bertamiráns superó el límite de prealerta, «podendo por tanto producirse enchido das canles e desbordamentos». A su vez, y pese a que no hay aviso para el Tambre, ayer se desbordó y cubrió los paseos de A Ponte Maceira, haciendo peligrar el molino.

Con respecto al Sar, muy tocado ya por los vertidos, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial para risco de inundacións en Galicia, en fase de preemergencia, y ruegan que se dé aviso de cualquier incidencia llamando á Policía o Protección Civil de Ames (teléfonos 619 767 575 o 673 178 888).

En A Ponte Maceira el caudal cubrió la mitad del molino de Negreira, que ya sufrió derrumbes y por cuya integridad se teme.