Oroso incrementa su presupuesto un 7% hasta los nueve millones y asumirá la subida del agua y basura

El Ayuntamiento de Oroso acaba de presentar el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas que destacan por su equilibrio económico, la estabilidad fiscal y un ambicioso esfuerzo inversor, reafirmando el modelo de villa moderna, sostenible y centrada en las personas que impulsa el gobierno local encabezado por Alex Doval. En total, las partidas rozan los 9 millones de euros, y no se repercutirá la subida de la basura o la de la traída a los vecinos.

Según aportan fuentes municipales, el documento mantiene el equilibrio presupuestario y consolida una gestión de los recursos responsable, sin incremento de la deuda ni del gasto corriente. El Ayuntamiento mantiene la misma presión fiscal que en el ejercicio anterior, lo que garantiza servicios públicos de calidad sin cargar más a los contribuyentes, y el documento presenta un incremento en el presupuesto respecto al año pasado cercano al 7%, alcanzando los citados casi 9 millones de euros.

Además, el gobierno local no aplicará ninguna subida en la tasa de recogida de basura y asumirá directamente el incremento de otras tarifas, como la del agua, derivadas de actualizaciones ajenas a la administración municipal. El objetivo es claro: proteger el bolsillo de las familias de Oroso e impedir que las subidas repercutan en el ciudadano.

El proyecto contempla 1,9 millones de euros en inversión real, lo que supone un aumento del 21% respecto al año anterior y representa uno de cada cinco euros del total del presupuesto municipal. Una apuesta decidida por seguir transformando Oroso con proyectos que mejoren la calidad de vida y el atractivo del municipio. Las principales líneas de inversión se destinarán a la mejora y puesta en valor de los espacios públicos, a la cohesión social y participación ciudadana, y a la reparación, modernización y mantenimiento de las infraestructuras municipales. Se trata de una hoja de ruta que consolida un modelo de villa moderna, verde y participativa, donde el crecimiento económico va de la mano del bienestar social y de la sostenibilidad.

“Estes orzamentos reflicten un Concello que xestiona con rigor e visión de futuro, que protexe ás familias e continúa investindo en mellorar o noso día a día”, aportaba el alcalde, Alex Doval, quien destacó que “cada euro está pensado para seguir avanzando e para que Oroso continúe sendo un lugar mellor para vivir, traballar e convivir, demostrando que estamos na boa dirección”.

Además, y si se añaden las aportaciones pendientes de proyectos ya comprometidos que se ejecutarán directamente por la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña, el volumen global de inversión superará los 3,3 millones de euros, situando a 2026 como uno de los ejercicios con mayor capacidad inversora de los últimos años. El Concello subraya que esta suma de esfuerzos institucionales multiplicará el impacto positivo sobre el territorio, con actuaciones que beneficiarán directamente a las parroquias, al tejido económico local y al vecindario en su conjunto.