VILAS EN FLOR
A paisaxe como calidade de vida: Flores de Honra ao esforzo ambiental de 41 concellos
Carballo, A Laracha, Vimianzo, Lalín, Caldas de Reis, Ponteceso e A Estrada entran na élite verde
O movemento Vilas en Flor Galicia recoñeceu en Carballo o esforzo na planificación, deseño e xestión das zonas verdes de 41 concellos galegos de menos de 40.000 habitantes, sete dos cales pertencen ao ámbito de Área de Compostela. Todos eles recibiron Flores de Honra pola súa boa execución ambiental.
Carballo sitouse no selecto club de concellos con 4 Flores de Honra, xunto cos de Allariz, Chantada, Salceda de Caselas e Tomiño. Pola súa banda, A Laracha, Vimianzo, Lalín e Caldas de Reis acadaron 3 Flores de Honra cadanseu, e Ponteceso e A Estrada unha cada un.
A filosofía deste programa, impulsado pola Fundación Juana de Vega, persegue unha mirada máis ecolóxica e sostible ao territorio, tanto desde un prisma estético como ecofuncional, entendendo o resultado, a paisaxe, como un escenario sinérxico onde conflúen valores ambientais, culturais, históricos e sociais para alcanzar mellores sitios para vivir para os seus habitantes.
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sumouse ao acto e puxo en valor a aposta dos concellos recoñecidos por reforzar a súa riqueza paisaxística a través dunha xestión sostible, que promove os espazos verdes urbanos e ofrecen unha maior calidade de vida á veciñanza. Animou a todos eles «a seguir desenvolvendo iniciativas que contribúan a ter unhas vilas e cidades máis verdes, coidadas, sostibles e fermosas».
Vázquez reiterou o compromiso do Goberno galego co fermosismo a través das axudas para a corrección de impactos paisaxísticos, que desde a súa posta en marcha no ano 2021 apoiou preto de 3.000 actuacións por importe de 11,6 millóns de euros para revitalizar os núcleos rurais e recuperar elementos de valor arquitectónico, cultural e etnográfico.
Pola súa banda, o presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, subliñou os beneficios ambientais, sociais e económicos, pero tamén culturais de Vilas en Flor. «Promocionamos a mellora dos espazos comúns nos que convivimos, polos que pasamos todos os días. A calidade da paisaxe é calidade de vida. É das poucas cousas das que desfrutamos e que son gratis para todo o mundo, ricos e pobres. A boa paisaxe é democracia, cómpre levala a todas partes».
Tamén sinalou que «as cousas bonitas, ben feitas crean cultura avanzada, transmiten un xeito de facer ben as cousas e serven de exemplo para que outros fagan o mesmo».
