AUTOMÓBIL
‘Semana Tola’ en Feirauto de Baio con agasallos directos de 200 €
Será do 24 ao 30 de novembro en formato de portas abertas
Unha vez máis, Baio (Zas) será a capital do automóbil coa celebración da 56 edición de Feirauto, que nesta ocasión preséntase baixo o lema Semana Tola.
O evento, organizado pola Asociación do Automóbil de Baio coa colaboración de Fecom e do Concello de Zas, celebrarase do 24 ao 30 de novembro.
Durante toda a semana, os concesionarios participantes ofrecerán unha xornadas de portas abertas cun horario de apertura ampliado (de luns a sábado en horario de mañá e tarde e o domingo abrirán pola mañá). A idea é facilitar que os visitantes poidan coñecer as últimas novidades do sector e atopar as mellores ofertas do momento entre unha gran variedade de vehículos seminovos e de ocasión.
Os concesionarios participantes son Talleres Manuel Montes, Automóviles Celmar e Talleres J. Lema.
Ademáis, todas aquelas persoas que merquen o un vehículo durante a Semana Tola recibirán un regalo directo de 200 € para gastar en combustible; unha promoción especial que se converteu nun dos grandes atractivos da feira.
Feirauto, que xa vai pola súa 56ª edición, é unha das citas máis consolidadas da comarca no sector da automoción converténdose nun punto de encontro obrigado para quenes desexan mercar un coche.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Los ríos de Santiago multiplican su caudal por diez en cuatro horas: 'Subiu alomenos cinco metros
- Prime Video desembarca en Santiago para grabar nuevos capítulos de una de sus series de referencia
- Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber
- Desalojado el narcopiso de Fontiñas: «Estamos contentos»
- El ADN innovador de Finsa: 'Es uno de los principales usuarios del supercomputador del Cesga
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera