‘Semana Tola’ en Feirauto de Baio con agasallos directos de 200 €

Será do 24 ao 30 de novembro en formato de portas abertas

Exposición de vehículos na última edición de Feirauto, en Baio.

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Unha vez máis, Baio (Zas) será a capital do automóbil coa celebración da 56 edición de Feirauto, que nesta ocasión preséntase baixo o lema Semana Tola.

O evento, organizado pola Asociación do Automóbil de Baio coa colaboración de Fecom e do Concello de Zas, celebrarase do 24 ao 30 de novembro.

Durante toda a semana, os concesionarios participantes ofrecerán unha xornadas de portas abertas cun horario de apertura ampliado (de luns a sábado en horario de mañá e tarde e o domingo abrirán pola mañá). A idea é facilitar que os visitantes poidan coñecer as últimas novidades do sector e atopar as mellores ofertas do momento entre unha gran variedade de vehículos seminovos e de ocasión.

Os concesionarios participantes son Talleres Manuel Montes, Automóviles Celmar e Talleres J. Lema.

Ademáis, todas aquelas persoas que merquen o un vehículo durante a Semana Tola recibirán un regalo directo de 200 € para gastar en combustible; unha promoción especial que se converteu nun dos grandes atractivos da feira.

Feirauto, que xa vai pola súa 56ª edición, é unha das citas máis consolidadas da comarca no sector da automoción converténdose nun punto de encontro obrigado para quenes desexan mercar un coche.

