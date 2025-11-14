‘Semana Tola’ en Feirauto de Baio con agasallos directos de 200 €

Unha vez máis, Baio (Zas) será a capital do automóbil coa celebración da 56 edición de Feirauto, que nesta ocasión preséntase baixo o lema Semana Tola.

O evento, organizado pola Asociación do Automóbil de Baio coa colaboración de Fecom e do Concello de Zas, celebrarase do 24 ao 30 de novembro.

Durante toda a semana, os concesionarios participantes ofrecerán unha xornadas de portas abertas cun horario de apertura ampliado (de luns a sábado en horario de mañá e tarde e o domingo abrirán pola mañá). A idea é facilitar que os visitantes poidan coñecer as últimas novidades do sector e atopar as mellores ofertas do momento entre unha gran variedade de vehículos seminovos e de ocasión.

Os concesionarios participantes son Talleres Manuel Montes, Automóviles Celmar e Talleres J. Lema.

Ademáis, todas aquelas persoas que merquen o un vehículo durante a Semana Tola recibirán un regalo directo de 200 € para gastar en combustible; unha promoción especial que se converteu nun dos grandes atractivos da feira.

Feirauto, que xa vai pola súa 56ª edición, é unha das citas máis consolidadas da comarca no sector da automoción converténdose nun punto de encontro obrigado para quenes desexan mercar un coche.