HOMENAXE
Cee inmortaliza a figura e o legado do «eterno» bibliotecario Mon Rey Senra
Finado en abril, a sala da Hemeroteca e o Fondo Local xa leva o seu nome
Veciños e veciñas, estudantes, representantes de asociacións e clubs e os fillos predilectos de Cee, o exministro Francisco Caamaño e o reumatólogo Francisco Blanco sumáronse este sábado á homenaxe a Mon Rey Senra, o «eterno» bibliotecario finado en abril.
Unha lembranza que serviu para inmortalizar a figura e o legado de Mon que, dende onte dá nome á sala da Hemeroteca e o Fondo Local da Biblioteca Municipal Francisco Mayán, de Cee. O acto estivo presidido pola alcaldesa, Margot Lamela. «Hoxe, nesta casa da cultura, queda para sempre o nome de Mon, o noso bibliotecario, o noso amigo, o noso veciño», afirmou.
A eternidade de Mon «está aquí, entre estas paredes, nas súas mensaxes, nos seus silencios, nas lembranzas de todos nós», engadiu a rexedora, quen desexou que a placa da renomeada sala «leve gravado o mesmo que ti deixaches gravado en nós: amor por Cee, servizo público, paixón pola cultura e xenerosidade sen medida».
A alcaldesa fixo entrega á nai de Mon e a súa dona, Marisé, do escudo de solapa do Concello, así como do diploma acreditativo do título de distinción de honra.
No acto interviron tamén o escritor ceense Miro Villar e o técnico de Xestión Cultural, e amigo de Mon, Víctor Castiñeira. Non faltou tampouco a música, cunha actuación especial de Fernando Fraga, profesor de acordeón do Conservatorio Profesional da Coruña e director da Escola Municipal e da Banda de Música de Cee, e Martín Castiñeira, integrante da banda.
